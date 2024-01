Inter-Verona, dove vederla e le probabili formazioni: torna Lautaro insieme a Thuram, Buchanan a disposizione

Dopo l'anticipo di ieri con Bologna e Genoa che hanno pareggiato 1-1 nel finale di partita, oggi tocca all'Inter e al Verona aprire l'Epifania. La partita è valida per la diciannovesima giornata di Serie A che rappresenta il giro di boa. I nerazzurri avranno con loro Tajon Buchanan, arrivato dal Club Brugge e disponibile per entrare a gara in corso. Il canadese è stato il primo rinforzo dei milanesi in questa finestra invernale di calciomercato, in cui avevano bisogno di prendere un esterno.

Inter-Verona, probabili formazioni

Simone Inzaghi dovrebbe schierare in questo Inter-Verona gli undici titolari per cercare di fare punti e continuare nella corsa alla vetta del campionato. Disponibile in panchina il neo arrivato Buchanan, ma difficilmente partirà dal primo minuto. Baroni, invece, dovrebbe rinunciare a Filippo Terracciano che è al centro di una trattativa con il Milan e potrebbe lasciare il club molto presto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

All. Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorusnho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All. Baroni.

Dove vederla e orario

Il fischio d'inizio ci sarà alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta da Dazn. Se si vuole asisstere al match anche in diretta tv su Sky sarà possibile grazie a a Zona Dazn. Infine, se i tifosi non sono allo stadio o a casa e vogliono assistere al match in diretta streaming possono farlo comunqe grazie all'applicaizone ufficiale di Dazn in cui sarà necessario fare il login e selezionare la partita.

L'arbitro di Inter-Verona

A dirigere la diciannovesima giornata di Serie A tra Inter e Verona è Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti di linea sono Rossi e Cipressi, con Gualtieri che aiuta il direttore di gara da bordo campo come quarto uomo. Infine, al Var c'è Nasca e come Avar Di Vuolo.