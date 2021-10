Diretta Inter-Udinese 0-0, fine primo tempo: Barella ci prova, il gol non arriva

.I campioni d'Italia, nel lunch match di oggi, attendono l'Udinese di Luca Gotti. Per non perdere il treno di Milan e Napoli, in campo più tardi, e prime in classifica a pari punti, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno l'obiettivo dichiarato di vincere, e magari anche convincere. Ma la sfida di San Siro delle 12:30 non sarà un piatto così difficile da digerire per l'Inter, anche perché, i friulani, sono una delle bestie nere della squadra di Milano.

PRIMO TEMPO

45' - Il primo tempo finisce 0-0 senza minuti di recupero

43' - Si rivede in avanti anche l'Udinese: il cross è innocuo per Handanovic

39' - Bel cross tagliato di Calhanoglu: Dzeko viene chiuso, Barella murato da Samir

38' - Fallo tattico di Beto che tira giù Brozovic in maniera vistoso: inevitabile il cartellino giallo

36' - Ranocchia svetta sul primo palo su una rimessa lunga: il difensore spizza il pallone verso la porta. Grande occasione, Dzeko non arriva a ribadire in rete

34' - Bel cross di Perisic dalla sinistra, l'Udinese chiude in calcio d'angolo

29' - Buona manovra dell'Inter sulla destra. Dumfries punta gli avversari e scambia con i compagni nello stretto, ma non riesce a calciare verso la porta di Silvestri

26' - Altra grande occasione per Barella che si libera in area e calcia col destro: Silvestri respinge e Dumfries non arriva a ribadire in rete

21' - Ranocchia svetta di testa su azione da calcio d'angolo: pallone alto di poco, brivido per Silvestri

17' - E sono quattro! Barella sposta bene il pallone con il destro e tenta il tiro a giro. Conclusione insidiosa, ma non centra la porta

15' - Terza conclusione di Barella in quest'inizio di partita: pallone molto alto sopra la traversa

13' - Grande occasione per Barella: Dzeko lavora bene il pallone spalle alla porta e lancia Correa. Ottimo assist per Barella tutto solo davanti a Silvestri; il portiere respinge la conclusione bassa dell'ex Cagliari

9' - Barella prova il tiro dalla lunga distanza: bella conclusione, ma che non si abbassa a sufficienza e termina sul fondo

4' - Il primo squillo della partita è dell'Udinese: cross dalla destra, coperto di testa da Skriniar, Pereyra calcia al volo ma Handanovic respinge l'insidiosa conclusione del centrocampista

1' - Inizia la sfida di San Siro tra Inter e Udinese

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Jajalo, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra, Success; Beto. All. Gotti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il lunch match tra Inter e Udinese sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione attraverso l'app di DAZN, fruibile anche su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). A trasmettere l'incontro sarà anche Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.