Inter-Torino in diretta LIVE alle 18:30, le probabili formazioni

L'Inter e il suo magic moment. Simone Inzaghi è "la stessa polare", parola di Beppe Marotta, e i risultati lo dimostrano. Al giro di boa, i nerazzurri sono campioni d'inverno, un risultato per certi versi inaspettato, considerando il vantaggio inizialmente accumulato da Milan e Napoli e soprattutto le cessioni importantissime portate a termine dai dirigenti la scorsa estate. Il castello il caduto! No, sembra addirittura rafforzato e con maggiore libertà di pensiero e gioco, come affermato di recente da Alessandro Bastoni. E visibile a tutti. Ma nel calcio, si sa, soprattutto a dicembre, è prematuro sbilanciarsi in pronostici e, dunque, tocca continuare a vincere per blindare il primo posto in classifica. Senza panettoni di traverso. Per farlo, Inzaghi si affida alle sue certezze: Edin Dzeko e Lautaro Martinez comporranno la coppia offensiva e in difesa il trio formato da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sarà regolarmente in campo. Out Nicolò Barella per squalifica, il tecnico biancoceleste dovrebbe puntare su Arturo Vidal. Per quanto riguarda il Torino, invece, Ivan Juric, ancora orfano di Andrea Belotti, schiererà Antonio Sanabria al centro dell'attacco. Alle sue spalle agiranno Josip Brekalo e Marko Pjaca. Tutto è pronto per il match di San Siro e l'Inter non vuole inciampare in cali di tensioni.

SEGUI LA DIRETTA DI INTER-TORINO

Inter-Torino, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. S. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric