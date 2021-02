Inter, Suning conferma l'impegno ma continua la trattativa con Bc Partners

Attraverso un comunicato, «Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti».

La notizia arriva dopo la sospensione del titolo gruppo di Zhang Jindong (il padre di Steven, il giovane presidente dell’Inter) alla Borsa di Shenzhen. Secondo il Financial Times, la famiglia Zhang ha deciso di mettere in vendita una parte delle holding di controllo della multinazionale di Nanchino per ottenere almeno 1,2 miliardi di euro necessari ad affrontare la crisi di liquidità degli ultimi mesi. Gli acquirenti sarebbero pubblici, tutti riconducibili al governo locale dello Jangsu, la regione di Nanchino.

Nel frattempo, il futuro dell’Inter resta comunque incerto. Secondo indiscrezioni, la trattativa con BC Partners prosegue in modo sempre più serrato. La cessione dell’Inter al fondo londinese, per 800 milioni più bonus legati agli obiettivi centrati dalla squadra, sarebbe sempre più vicina. Da quanto risulta, i tempi potrebbero permettere al presidente nerazzurro, Steven Zhang, di restare nel club fino al termine del campionato per cercare di realizzare il sogno scudetto. Infine, sono tutti negativi i tamponi del gruppo squadra dopo le cinque positività di ieri. Quelle dei due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, del direttore sportivo, Piero Ausilio, del legale dell’Inter, Angelo Capellini, e di un membro dello staff tecnico.

Ultimo aggiornamento: 12:03

