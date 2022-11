Inter, la crisi di Suning continua. Zhang Jindong in due anni ha perso 13 miliardi di dollari di patrimonio

Zhang Jindong perde ancora posizioni nella classifica degli uomini più ricchi della Cina stilata da Hurun, gruppo editoriale con sede a Shanghai. Nella Hurun Rich List 2022 il fondatore di Suning, tra i principali azionisti di Suning.com e persona a cui fa capo la catena di controllo dell'Inter, continua a perdere posizioni. Se soltanto tre anni fa, nel 2019, si trovava addirittura in 15° posizione, già nel 2020 era poi sceso al 40° posto, con un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari. Poi le difficoltà economiche, che hanno spinto Zhang a rinunciare alla guida della azienda quotata a Shenzen, cedendone la maggioranza. Così nel 2021 Zhang Jindong ha perso addirittura 232 posizioni in classifica, passando da un patrimonio stimato di 15 miliardi di dollari a uno di 2,3 miliardi di dollari che valevano la 272° posizione tra gli uomini più ricchi della Cina.

La caduta libera

Insomma, non benissimo. Una caduta libera. Anche perché quest'anno c'è stato un ulteriore crollo, perdendo altre 242 posizioni scendendo fino in 514° posizione con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari, perdendo così oltre 13 miliardi di patrimonio nel giro di due anni e poco meno di 500 posizioni nella classifica degli uomini più ricchi in Cina. La crisi sembra inarrestabile. Esulta, invece, il re delle acque minerali, Zhong Shanshan, che produce l’acqua Nongfu, onnipresente in Cina, e che detiene anche il gruppo produttore di vaccini Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Per il secondo anno di fila è al primo posto. Invece, al secondo posto si trova Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, che gestisce la piattaforma di condivisione di video TikTok, che ha, però, visto calare la propria fortuna del 28%, a 35 miliardi di dollari.