Inter-Spezia, diretta alle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La nuova Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro lo Spezia alle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante grazie al gol di Dumfries e sperano di avere decisamente meno problemi nella seconda uscita di campionato. Davanti c'è lo Spezia che è reduce dal successo contro l'Empoli e al primo timbro di Nzola. A San Siro però sono chiamati a un miracolo visto che contro l'Inter non hanno mai vinto nella loro storia.

Segui in diretta Inter-Spezia

Inter-Spezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, S. Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola. All. Gotti

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport, su satellite e digitale terrestre. In streaming la partita si può seguire sull'app e sul sito di Dazn e sull'app SkyGo. Diretta testuale su www.ilmessaggero.it.