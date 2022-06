Inter, incontro con il Psg per Skriniar. Juventus, summit con Pogba. Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Ederson

Nei prossimi giorni è previsto l’incontro tra Inter e Psg per Skriniar. Si può chiudere a 60 milioni di euro, poi si penserà a Bremer del Torino. Intanto, i nerazzurri perdono Ederson. Il centrocampista della Salernitana è vicino all’Atalanta: 15 milioni di euro più Lovato. In attesa dello sbarco di Lukaku, in viale Liberazione saranno giorni importanti per le cessioni di due tra Dzeko, Correa e Sanchez. Bisogna ridurre il monte ingaggi e poi incontrare nuovamente Dybala per chiudere. Il rischio è una controffensiva di qualche club, che per ora non preoccupa l’Inter. In Italia ci sono Milan e Roma; in Spagna Atletico Madrid, Real e Siviglia. In casa Juventus c’è grande attesa per l’incontro con Rafaela Pimenta per chiudere l’operazione Pogba. Si definiranno gli ultimi dettagli, compresa la durata del contratto: 4 anni o 3 con opzione di uno. In orbita bianconera resta sempre Di Maria. In uscita anche Rabiot (15/20 milioni) e Arthur, in contropartita, mentre Kean può fare ritorno al Psg. Al Monza, dopo Cragno e Ranocchia, è in arrivo Carboni dal Cagliari. Si trattano Yoshida, Villar e Borja Mayoral, mentre Pinamonti può finire al Torino. Lo Spezia guarda all’Udinese: Nuytinck, Walace e Arslan. È fatta tra il Bologna e Pezzella – e gli emiliani non mollano la pista Ilicic –, mentre la Salernitana è vicina a Pjaca e Kuscevic può finire alla Sampdoria.