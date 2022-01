Inter, Simone Inzaghi è positivo al Covid

Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. A renderlo noto è l'Inter che, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, ha annunciato la notizia: «FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna». Prosegue il club: «Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Vista la sosta della Serie A per le nazionali, l'allenatore dei nerazzurri potrebbe riuscire ad essere comunque in panchina il 6 febbraio, quando a San Siro andrà in scena il derby contro il Milan, scontro diretto per lo scudetto.

