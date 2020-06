Conte: «L'Inter deve essere più cattiva, deve "ammazzare" l'avversario»

«Vogliamo rompere le scatole fino alla fine. Siamo a sei punti dalla vetta e vogliamo giocarci le nostre carte. In queste ultime 12 partite dovremo dare la vita, non dovremo avere rimpianti di nulla». Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta il successo contro la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata. «Diversamente da chi ci sta davanti, noi non abbiamo la possibilità di sbagliare. Questa partita, come quella di Coppa Italia contro il Napoli, deve farci venire il veleno: serve più cattiveria, bisogna ammazzare sportivamente l'avversario - le sue parole ai microfoni di Sky -. Lo dico sempre ai miei giocatori: se hai le occasioni, devi essere cattivo, determinato, cinico e fare gol. Perché poi subisci una rete e vai in affanno. Basta pensare anche alla partita col Napoli della scorsa settimana: noi abbiamo fatto la gara, abbiamo creato tanto, ma siamo stati eliminati e sono arrivate le critiche», conclude Conte. Ultimo aggiornamento: 09:11

