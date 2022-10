Inter-Salernitana 2-0: Lautaro torna al gol anche in campionato, poi è festa con Barella

Rigenerata dalle sue sfide con il Barcellona (una vittoria e un pari) e dal successo contro il Sassuolo, l’Inter non si ferma più. Segnano Lautaro Martinez e Barella, due dei tre marcatori del Camp Nou. Il gol in Catalogna ha ridato fiducia sottoporta all’argentino, che ritorna al gol in campionato dopo 478’: dal 3-1 rifilato alla Cremonese il 30 agosto. È un’Inter che gioca meravigliosamente. Simone Inzaghi con due ritocchi, e una condizione riapparsa nel momento più cruciale della stagione, ha ridato un’anima e un’identità ai nerazzurri. Solidità difensiva, geometrie a centrocampo e cattiveria in attacco. La Salernitana crea poco e crolla già a 14’, quando Dumfries dà palla a Barella, che scarica per Lautaro Martinez. Da fuori area tiro dell’argentino, Sepe ingannato dal rimbalzo e pallone in rete. L’unica reazione dei granata è la conclusione di Kastanos, che finisce sull’esterno della rete dando l’illusione del pari. Ma è appunto solo un miraggio. Gioca solo l’Inter e Sepe deve superarsi su un colpo di testa di Skriniar, su una punizione rasoterra dai 25 metri di Dimarco e poi di Lautaro Martinez. Nella ripresa l’Inter diverte e si diverte. San Siro, c’è il sold out, applaude. La Salernitana rischia ancora su una deviazione di testa del numero 10 interista, ma il gol della squadra di Inzaghi arriva al 13’: scambi veloci a centrocampo, Calhanoglu manda la palla in area, si avventa Barella, bravo a saltare Pirola e firmare il raddoppio. Sul 2-0, la Salernitana non si scuote. Anzi, subisce le manovre offensive dei nerazzurri, che festeggiano un’altra vittoria e ora non si vogliono più fermare.