L'Inter batte la Salernitana 4-0 e vola a +10 dalla Juve: in gol Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic

È tutto facile a San Siro per l’Inter. La Salernitana crolla in 45’ – sotto i colpi di Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries – senza neanche fare un tiro in porta. Nel finale il poker di Arnautovic. I nerazzurri sono inarrestabili e i numeri sono impressionanti. Alla squadra di Simone Inzaghi, infatti, bastano 17’ per sbloccare il risultato, con tanto di raddoppio dopo appena due minuti e tris poco prima dell’intervallo. La capolista vola così a +10 dalla Juventus, in attesa del match dei bianconeri contro il Verona.

La partita

Senza Acerbi, out per infortunio, l’Inter scende in campo con i pezzi da 90, a eccezione di Dimarco che si accomoda in panchina per far posto a Carlos Augusto. Senza alcuna preoccupazione per la gara di martedì contro l’Atletico Madrid in Champions. In campo si vede solo l’Inter, che crea tantissime palle gol. Thuram colpisce il palo con la porta semivuota già al 3’, mentre al 6’ è Barella a centrare la traversa. Dopo una bella parata di Ochoa su un colpo di testa di de Vrij, la Salernitana si arrende nel giro di due minuti. Prima segna Thuram su assist di Carlos Augusto, poi raddoppia Lautaro Martinez, al gol numero 125 con la casacca nerazzurra, ottavo di sempre nella storia del club.

Uno-due micidiale (con Boateng che esce per infortunio): l’Inter che dà la sensazione di fare tutto con assoluta facilità, come in occasione del 3-0: filtrante di Lautaro Martinez per Barella, deviazione di Pasalidis, respinta di Ochoa che evita l’autorete e tap in di Dumfries. Tutto fin troppo semplice per i nerazzurri, che nel recupero segnano anche con Arnautovic. La Salernitana non entra mai in partita e resta lontana dalla zona salvezza. Ora la capolista può pensare all’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid. Non sarà facile, ma per questa squadra nulla è impossibile.