Inter-Real Sociedad: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa cambia per i sorteggi il primo o il secondo posto nei gironi

Torna la Champions League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affontare a San Siro il Real Sociedad, in una partità che deciderà il primo posto del Gruppo D. Entrambe già qualificate, le due squadre si giocheranno quindi il tutto per tutto per conquistare la vetta del girone. Appuntamento quindi domani, martedì 12 dicembre, alle 21.00. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.

Dove vederla

Inter-Real Sociedad sarà visibile in chiaro su Canale 5. Disponibile la diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), e in streaming su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

La classifica del girone

Dopo cinque partite giocate, questa è la situazione del gruppo D:

Real Sociedad, 11 punti (già qualificato)

Inter, 11 punti (già qualificata)

Salzburg, 4 punti

Benfica, 1 punto

Cosa cambia tra il primo e il secondo posto del girone

Entrambe già qualificate, Inter e Real Sociedad si giocheranno però il primo posto del girone D.

In caso di vittoria dei nerazzurri, la squadra di Inzaghi si ritroverebbe nell'urna per i sorteggi PSV, Lipsia, la seconda classificata del gruppo H (quindi una tra Porto e Shaktar), una tra Copenaghen o Galatasaray o Manchester United, ancora in corsa nel girone A, il Braga, qualora riuscisse a battere il Napoli con almeno due gol di scarto, l'Atletico Madrid (in caso di sconfitta con la Lazio), e una tra Dortmund, PSG e Newcastle, qualora non fosse il Milan a guadagnarsi il pass nel girone F come secondo classificato. Una prospettiva, questa, sicuramente migliore rispetto a quella che si prospetterebbe in caso di secondo posto: nell'urna, infatti, l'Inter troverebbe sicuramente Bayern, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid (se non perde contro la Lazio), e una tra Dortmund e PSG.