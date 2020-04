L'Inter si prepara a salutare quattro giocatori: Borja Valero, Asamoah, Padelli e Sanchez. Allo spagnolo non verrà rinnovato il contratto, mentre l'attaccante cileno è destinato a tornare alla base, al Manchester United. Bocciatura pure per Padelli: il duo Marotta-Ausilio segue Sepe (Parma) e Musso (Udinese) per il ruolo di vice Handanovic.

Dopo lo stop dei campionati per via dell'emergenza coronavirus, non cambiano quindi le strategie del club nerazzurro, intenzionato a rinnovare sia il centrocampo, con innesti di qualità ed esperienza, sia le fasce. A pagarne le spese è soprattutto Asamoah. In scadenza nel 2021, il ghanese è stato tagliato dalla rosa della prossima stagione, per una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Piace all'Hoffenheim e al Fenerbahce, con i turchi in netto vantaggio.



PARLA ZANETTI

Ma è il futuro di Lautaro Martinez a preoccupare i tifosi interisti. Il Barcellona non molla infatti la presa e in Spagna sono certi che la volontà dell'argentino sia quella di giocare nella Liga. Ad attrarre El Toro un contratto superiore ai 5 milioni a stagione e la possibilità di giocare con Messi. Ma l'Inter non è disposta a scontare la clausola da 111 milioni di euro. Per avvicinarsi al bomber di Conte, i blaugrana saranno costretti quindi a cambiare l'attuale offerta (70 milioni più due contropartite): «Devo dire che sono felice per lui e per quello che sta facendo - le parole di Zanetti a ESPN -. Quando lo abbiamo comprato, sapevamo che poteva essere importante. Rinnovo? Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente indiscrezioni della stampa». Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 09:15

