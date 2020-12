IUn lampo di Lukaku e due miracoli di Handanovic regalano all’Inter la quinta vittoria di fila. A San Siro perde il Napoli, che paga la poca cattiveria in attacco e l’espulsione di Insigne. Con questo successo la squadra di Antonio Conte rosicchia altri due punti al Milan, che pareggia con il Genoa. Rino Gattuso perde subito Mertens. Il belga si fa male alla caviglia sinistra per aver appoggiato male il piede al momento di un cross. Crolla a terra e scoppia in lacrime (a rischio con la Lazio). Al suo posto entra Petagna. Ma la prima vera palla gol capita all’Inter. Sbaglia Koulibaly, Barella recupera, palla a Lautaro Martinez che decide di tirare invece di aprire per Gagliardini, calciando fuori. Nella ripresa la gara sembra essere ancora troppo tattica. Ma Insigne illumina il Meazza con un colpo di tacco respinto da Handanovic. Poi Ospina fa fallo su Darmian, per l’arbitro Massa è rigore. Proteste dei partenopei e viene espulso (rosso diretto) Insigne. Dal dischetto segna Lukaku, poi il Napoli sfiora il gol con Politano ma ancora una volta Handanovic salva l’Inter. Palo nel recupero di Petagna. Gattuso protesta per la mancata espulsione di Skriniar.

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Ultimo aggiornamento: 23:56

