Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Diciotto giorni dopo la sfida in Supercoppa, è di nuovo derby tra Inter e Milan, il numero 178 in Serie A. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia per 1-0 contro l'Atalanta, che ha fatto seguito a quella conquistata pochi giorni prima in campionato con la Cremonese. Riflettori puntati su Skriniar, coinvolto di recente nelle vicende di mercato, lascerà l'Inter a fine stagione: domani potrebbe giocare dal primo minuto, ma non sarà più il capitano. Rientra anche Barella, ballottaggio Lukaku-Dzeko per affiancare Lautaro. Il Milan è in picchiata: due pareggi (contro Roma e Lecce) e due sconfitte (contro Lazio e Sassuolo), hanno arrestato il percorso della squadra di Pioli, che ha vinto gli ultimi due derby di campionato contro l'Inter, è dal periodo tra il novembre 2002 e il febbraio 2004 che i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i nerazzurri. Oltre alle solite assenze, anche Bennacer si è aggiunto alla lista degli indisponibili. In attacco pronto il tridente Saelemaekers, Giroud, Leao. "Sarà un'opportunità per dimostrare chi siamo", ha detto il tecnico rossonero.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it