PAGELLE INTER

HANDANOVIC 4

Viene chiamato in causa soltanto da due conclusioni da fuori di Tonali. Ma nel finale è lui a sbagliare sul gol dell’1-2 dei rossoneri.

SKRINIAR 6

Quando Rafael Leao lo punta, non si scompone mai. Sfortunato nella serie di rimpalli dove nasce il pari di Giroud.

DE VRIJ 4.5

Non fa ma respirare Giroud fino a 15’ dalla fine. Poi rovina tutto.

BASTONI 6.5

Prestazione brillante. Non si fa mai superare.

DUMFRIES 6.5

Sovrasta Theo Hernandez già al 10’ e firma il vantaggio, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco dell’assistman Perisic.

BARELLA 7

Una garanzia sia per l’Inter sia per la nostra Nazionale.

BROZOVIC 6.5

Kessie trequartista non lo impensierisce e lui può continuare a essere la mente del gioco interista.

CALHANOGLU 6

Si vede meno rispetto all’andata, ma è suo l’assist da corner sull’1-0.

PERISIC 7.5

Gioca una bellissima gara. Non solo sblocca il risultato ma aiuta l’Inter anche in fase difensiva.

LAUTARO MARTINEZ 6

Meno tonico del solito, fa il suo.

DZEKO 6

Smista molti palloni permettendo all’Inter di salire.

DIMARCO 5.5

Non entra in un buon momento dell’Inter.

SANCHEZ 5.5

Non aiuta la squadra.

VIDAL 5.5

Anche lui sbaglia qualcosa.

INZAGHI 5.5

Aveva la gara in pugno, poi all’improvviso il Milan si è svegliato.



PAGELLE MILAN

MAIGNAN 7.5

Se il Milan non naufraga già nel primo tempo lo deve ai suoi miracoli.

CALABRIA 6

L’ultimo ad arrendersi nel fronteggiare Perisic.

KALULU 5

Sbaglia molto: sul vantaggio dell’Inter salta a vuoto.

ROMAGNOLI 5.5

Al suo fianco patisce l’assenza di un difensore esperto.

THEO HERNANDEZ 4

Lo marca Barella. Il centrocampista nerazzurro non gli concede alcun spazio. Nel finale perde la testa e si fa buttare fuori.

TONALI 6

In mezzo perde troppi palloni consentendo all’Inter di ripartire in contropiede. Ma è quello che per due volte prova a impegnare Handanovic.

BENNACER 6

Anche lui in mediana non è in forma, ma è protagonista di qualche chiusura provvidenziale.

SAELEMAEKERS 4.5

Dalla sua parte Perisic fa quello che vuole. Male, molto male. Sostituito a fine primo tempo.

KESSIE 5

A Empoli da trequartista aveva fatto bene. Non si ripete nel derby.

RAFAEL LEAO 5

Il grande assente del match. Era atteso, ma non regala spunti.

GIROUD 8

Finisce nella gabbia di Skriniar e de Vrij, ma in 4’ ribalta il derby.

MESSIAS 6

Sempre nel vivo del gioco.

BRAHIM DIAZ 6.5

Dà la giusta vitalità al Milan.

PIOLI 6.5

Sbaglia formazione nel primo tempo, poi viene salvato da Giroud.