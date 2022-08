Inter, Gosens verso il Leverkusen e Inzaghi alza la voce per Acerbi. Juventus, oggi arriva Paredes. Milan, ottimismo per Vranckx

Sono ore di riflessione in casa Inter. In viale Liberazione si medita sull’offerta del Bayer Leverkusen per Gosens. Il club tedesco ha proposto due milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto – a determinate condizioni – fissato a 28 milioni. L’Inter è tentata di cedere il tedesco, che inizialmente avrebbe dovuto sostituire Perisic, nel frattempo volato al Tottenham a parametro zero. Inoltre, l’Inter ha chiesto il croato Borna Sosa allo Stoccarda: prestito oneroso con diritto di riscatto. Ed è sempre battaglia interna per il difensore. Al termine della vittoria contro la Cremonese, Simone Inzaghi è stato chiaro con la dirigenza: vuole Acerbi come vice de Vrij. Al Milan oggi Bakayoko risolverà il contratto, aprendo di fatto la strada per l’ingaggio di Vranckx, che arriverebbe in prestito dal Wolfsburg con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Inter-Acerbi, attesa per l'ok di Zhang. Milan, pressing su Vranckx. Napoli, Fabian Ruiz va al Psg

Champions, subito Psg-Juve e Milan a Salisburgo. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern

La Juventus ha preso Paredes: 15 milioni di euro più cinque di bonus. Oggi a Parigi l’argentino fa le visite mediche ed è atteso in serata a Torino. In uscita Rovella va al Monza e Arthur piace allo Sporting Lisbona, ma l’ingaggio da 7 milioni resta un ostacolo. Il Napoli monitora Cristiano Ronaldo e aspetta un segnale dal Psg per Keylor Navas. L’Empoli ha l’accordo con Pjaca, mentre per Monza e Torino c’è l’ipotesi Shomurodov. Al Verona piace Verdi, mentre il Sassuolo sogna Hector Bellerin per la fascia destra. L’esterno spagnolo è in uscita dall’Arsenal, ma sulle sue tracce c’è anche il Barcellona. La Salernitana va a caccia di Piatek e al Bologna arriva Posch, compagno di nazionale di Marko Arnautovic con la maglia dell’Austria. Arriverà in Italia oggi: l’accordo prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro da versare nelle casse dell’Hoffenheim. Alla Cremonese piace Onana del Bordeaux.