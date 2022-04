Inter-Milan, Inzaghi: «Dobbiamo usare gli episodi per vincere. In estate arriverà il vice-Brozovic»

Una finale da conquistare. L'Inter punta a vincere il primo derby stagionale per eliminare il Milan e conquistare l'ultimo atto della Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Fiorentina. «Sappiamo l'importanza della sfida, quello che rappresenta per tifosi e società. Arriviamo da tre vittorie consecutive e stiamo preparando molto bene questa gara», ha detto Simone Inzaghi in conferenza.

E ancora: «Domani è importantissima ed è la Coppa Italia. Poi c'è il campionato. Siamo in corsa per entrambi gli obiettivi, vuol dire che stiamo facendo bene considerando anche che abbiamo già vinto la Supercoppa. Se ci sentiamo favoriti? Sappiamo che dobbiamo vincere perché vogliamo andare in finale. Avremmo potuto ottenere di più negli altri derby, gli episodi sono determinanti e lì dovevamo fare di più ed essere bravi a indirizzarli».

Inter-Milan, in palio la finale di Coppa Italia. Pioli: «Il risultato non condizionerà la corsa scudetto»

Sulla regola del gol in trasferta, Inzaghi ha aggiunto: «Si era discusso prima dell'andata, poi era troppo tardi. A mio parere bisognava fare come le gare in Europa. Ci servirà una concentrazione ancora più alta perché non avendo segnato all'andata ogni momento della partita può rivelarsi decisivo».

Sul match, ha concluso: «Ha una grandissima importanza e vale una finale. Dobbiamo essere bravi a scindere le due competizioni, chiaramente domani ci sarà priorità per la Coppa Italia. Al triplice fischio, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo sulla Roma. Brozovic? Sappiamo dell'importanza che ha. Con la società se n'è parlato e probabilmente prenderemo qualcuno, ma adesso non mi interessa perché abbiamo 40 giorni da fare nel migliore dei modi».