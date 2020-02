Inter-Milan, dalle 20.45 La Diretta Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 17:50

Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23esima giornata di Serie A: a San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I nerazzurri, a 3 in classifica dalla capolista Juventus, vogliono il bottino pieno per continuare la corsa con i campioni d'Italia in carica e con la Lazio per la conquista dello scudetto, mentre i rossoneri riprendono la lotta per un posto in Europa il prossimo anno dopo l'1-1 casalingo col Verona.(3-5-1-1) Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte(4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. PioliL'ultima vittoria del Milan in casa Inter risale al 14 novembre 2010, quando Ibrahimovic (proprio lui) su rigore firmò la vittoria rossonera dopo 5 minuti di gara. Su 171 precedenti in totale, l'Inter si è aggiudicata 65 derby di campionato, il Milan 51 ed il pareggio si è verificato per 55 volte.