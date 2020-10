Inter-Milan: dalle 18 La Diretta Le Probabili formazioni

Qualche problema di formazione per Conte visti i 6 positivi al Covid-19. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Vidal mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Perisic e Hakimi. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

I rossoneri dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Donnariumma tra i pali, pacchetto arretrato formato da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e il rientrante Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

