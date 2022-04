Inter-Milan, in palio la finale di Coppa Italia. Pioli: «Il risultato non condizionerà la corsa scudetto»

Una sfida infinita quella di questa stagione tra Inter e Milan. In lotta per lo scudetto – con i rossoneri in vantaggio di due punti (ma i nerazzurri hanno una gara da recuperare) – e duellanti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. A marzo è finita 0-0: alla squadra di Stefano Pioli basta un pareggio con almeno un gol per qualificarsi in finale (e sfidare la vincente di Juventus-Fiorentina). Questo, infatti, è l’ultimo anno della regola del gol in trasferta. «Noi puntiamo tutto sul gioco di squadra, più sei unito e più hai chance di vincere le partite. Come sta il Milan? Calabria e Romagnoli vedremo oggi. Calabria ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Romagnoli non si è ancora allenato con la squadra, oggi vedremo. Gabbia ha avuto solo un affaticamento: sta bene», ha detto Pioli.

È un Diavolo che non vuole mollare nessun obiettivo: «Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo lottare fino alla fine. Vedo una squadra molto concentrata e molto motivata», ha continuato. E ancora: «Se questo derby può condizionare anche la corsa scudetto? No, per me no. A prescindere dal risultato, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare in finale, il percorso in campionato è un’altra cosa. Il cambio di proprietà? Non ne abbiamo parlato. Il club ci è sempre vicino, ci sostiene sempre. Il presente del Milan è solido, il futuro potrà essere anche migliore». Il Milan in questa stagione è ancora imbattuto nei derby: due pareggi e una vittoria. «La fiamma è accesa, ma è sotto controllo. Vedo i giocatori molto concentrati, attenti e motivati nel confermare ciò che di positivo stiamo facendo. Se il punto di riferimento è l’Inter? Dobbiamo essere noi stessi. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. Se arriveremo in finale, vorrebbe già dire aver fatto meglio. Dobbiamo superare noi stessi».