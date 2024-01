Inter-Lazio 0-0: Thuram colpisce di testa, ma Gila la manda in angolo di petto

A Riad si affrontano Inter e Lazio per la semifinale di Supercoppa italiana, che quest'anno ha inaugurato il nuovo format.

Le quattro qualificate alle fasi finali si affrontano a Riad per promuovere il calcio italiano in Arabia Saudita, ma in un tentativo della Lega di espandere l'appeal del nostro campionato. Dall'altra parte del tabellone, il Napoli ha sttrappato il pass per la finale e ora mancano 90 minuti più i calci di rigore per scoprire chi giocherà l'ultimo atto della Supercoppa.