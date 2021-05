Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Lo ha ufficializzato lo stesso club nerazzurro nella serata di ieri, ricordando nel breve comunicato «lo straordinario lavoro svolto» e che «rimarrà nella storia del club». Così a differenza di quanto accaduto nell’agosto scorso, non è servito un summit dirigenziale a Villa Bellini, a Somma Lombardo in provincia di Varese, per cercare un compromesso. Questa volta la storia era diversa. Conte lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati