Supercoppa Italiana, il Covid fa paura: Inter e Juventus valutano il rinvio

Il Covid torna a fare paura e a minacciare il mondo del pallone (e non solo). E a farne le spese è la Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio a San Siro tra l'Inter (campione d'Italia in carica) e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Se ne sta discutendo in queste ore, ma la riduzione della capienza degli stadi dal 75% al 50% e l'aumento vertiginoso dei contagi sta spigendo i due club verso questa soluzione.

La Lega, al momento in cui scriviamo, non ha ancora ricevuto la richiesta ufficiale da parte di nerazzurri e bianconeri, ma se dovesse arrivare potrebbe non opporsi, nonostante le difficoltà per ricollocare la partita trovando un'altra data. La situazione in Italia è preocupante, i contagi hanno ormai superato i 100mila contagi (126.888 per la precisione).