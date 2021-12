Supercoppa italiana Inter-Juventus, c'è la data ufficiale: si giocherà il 12 gennaio a San Siro

C'è la data della Supercoppa italiana. Inter e Juventus, rispettivamente le vincitrici di scudetto e Coppa Italia 2020/2021, si sfideranno nella finale secca di San Siro il prossimo 12 gennaio. Lo ha fatto sapere la Lega Calcio con un comunicato. Il match, che sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, comincerà alle 21 e sarà composto da i due classici tempi regolamentari e di eventuali calci di rigore in caso di parità al 90esimo.

APPROFONDIMENTI I VOTI Pagelle della serie A di metà anno: l'Inter la migliore,... QUI TRIGORIA La Roma va in vacanza: Dubai la meta più gettonata, Mourinho... SPORT Serie A, vince la Juve. Altro passo falso per l'Atalanta

Supercoppa italiana il 12 gennaio

Inter e Juventus si ritroveranno contro per la seconda volta in stagione (in campionato è finita 1-1) subito dopo il rientro dalle vacanze. I nerazzurri ci arriveranno da primi o secondi in classifica, mentre la Juventus sta provando a recuperare terreno e rientrare tra le prime quattro dopo un avvio difficile.

Simone Inzaghi avrà l'occasione di alzare il primo trofeo da tecnico dei nerazzurri e potrebbe farlo davanti al pubblico di casa. La possibilità di giocare in Arabia Saudita è infatti stata scartata. Allegri spera di recuperare Federico Chiesa, fermo per infortunio dalla fine di novembre.