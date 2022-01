Diretta Inter-Juventus alle 21: probabili formazioni e dove vedere la finale di Supercoppa Italiana

È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milano Inter e Juventus si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con fischio d'inizio alle ore 21:00. I campioni d'Italia allenati da Simone Inzaghi sfidano i bianconeri attuali detentori della coppa, conquistata lo scorso anno dopo aver superato per 2-1 l'Atalanta. Se tra i nerazzurri non ci sono defezioni, Massimiliano Allegri dovrà invece fare a meno di pedine importanti: Szczesny - in attesa di Green Pass - andrà al massimo in panchina, Cuadrado e de Ligt sono entrambi squalificati dopo il match contro la Roma, mentre Chiesa è out per tutta la stagione. La Juve è la squadra con più supercoppe in bacheca (9), l'Inter va invece a caccia del sesto titolo. Arbitro dell'incontro è Daniele Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale, quarto uomo Fabbri, Mazzoleni e Ranghetti al VAR. Ecco le probabili formazioni:

Probabili formazioni

INTER: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. All.: Inzaghi

JUVENTUS: (4-3-3) Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri.

ARBITRO: Doveri di Roma (Bindoni e Imperiale)

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale di Supercoppa Italiana Inter-Juventus delle ore 21:00 di mercoledì 12 gennaio allo Stadio Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play, collegandosi al sito internet da pc o dispositivo mobile o scaridando l'apposita app per smartphone e tablet. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.