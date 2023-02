Inter, Inzaghi chiude il caso Barella: «Tiene alla squadra. La carica lo fa innervosire»

L'Inter si deve rialzare dopo il pareggio contro la Sampdoria. Già dalla gara di San Siro con l'Udinese: «Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95'», ha detto Simone Inzaghi.

Sampdoria-Inter, Lukaku insulta a Barella: «Basta, non si fa così, figlio di p....». Inzaghi: «Non deve più succedere»

«La solidità di queste ultime partite è un ottimo dato: è merito di tutti perché i ragazzi fanno tutti insieme la fase difensiva, da squadra. Domani sappiamo che sarà una partita tosta, contro una formazione di valore, molto forte sia fisicamente sia tecnicamente». E su Barella, che in campo ha litigato con Lukaku e appare più nervoso: «Barella tiene tantissimo alla causa e ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri ragazzi». Con l'Udinese sarà fondamentale vincere per prepararsi al meglio per la Champions con il Porto del 22 febbraio: «È una partita importante, che sarà da affrontare nel migliore dei modi. Sarò ripetitivo, ma nonostante la Champions che incombe il nostro focus è dedicato solamente all'Udinese».