Inter, ufficiale la cessione di Icardi al Psg: «Auguriamo il meglio a Mauro»

Adesso è ufficiale: l'Inter ha ceduto Mauro Icardi al Psg. Il club parigino ha esercitato il diritto di riscatto per l'attaccante argentino che è già legato al Psg con un contratto fino al 2024. «Il Club - scrive l'Inter nella nota - ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.»



Subito dopo l'ufficializzazione dell'Inter arriva anche quella del Paris Saint-Germain che «è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione di acquisto di Mauro Icardi. L'attaccante 27enne è arrivato in prestito dall'Inter nel 2019-20. L'argentino, che ha anche la cittadinanza italiana, è ora legata al Club fino al 30 giugno 2024», spiega il Psg. È il 16esimo giocatore argentino nella storia del Paris Saint-Germain. Il giocatore arriva in Francia per 50 milioni di euro più 8 di bonus a favore dell'Inter. Ultimo aggiornamento: 13:33

