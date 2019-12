SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a San Siro l'Inter di Antonio Conte ed affronta il Genoa nella gara del sabato alle ore 18, 17esimo turno di Serie A. I nerazzurri hanno perso il comando solitario della classifica dopo il pareggio di Firenze e si sono visti raggiunti in vetta dall'eterna rivale Juventus; pessimo momento invece per il Genoa, uscito sconfitto dal derby, inchiodato a 11 punti in classifica e soprattutto a secco di vittorie da ben 7 gare, durante le quali ha totalizzato 3 pareggi e 4 sconfitte.Il Genoa non riesce a sbancare San Siro in campionato da oltre un quarto di secolo, precisamente dal 26 marzo 1994: 1-3 il finale con reti di Schillaci per i nerazzurri e doppietta di Ruotolo inframmezzata da un gol di Skhuravy per i liguri. Nella corrente stagione, Genoa ancora a secco di vittorie fuori casa, dove ha fin qui raccolto 4 pareggi e 4 sconfitte.Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: ConteRadu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago MottaPairetto di Nichelino