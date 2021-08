Inter-Genoa 4-0: esordio super per Inzaghi. Poker nerazzurro, a segno anche Dzeko

Con un rotondo (e un po' bugiardo) 4 a 0, l'Inter di Simone Inzaghi inaugura la stagione 2021/22 con una vittoria sul Genoa di Davide Ballardini, proseguendo il filotto del campionato scorso grazie al quale ha portato a casa il diciannovesimo scudetto. È di Milan Skriniar il primo gol della nuova Serie A: il difensore slovacco su incornata porta avanti i suoi, ma nel giro di poco arriva anche il raddoppio di Hakan Calhanoglu. Anche nella ripresa è un assolo nerazzurro, l'ex Milan firma la doppietta personale, ma l'arbitro Marini annulla per fuorigioco. Edin Dzeko poi sale in cattedra e ci tenta, su una ribattuta di Salvatore Sirigu su un suo tiro, Arturo Vidal mette a segno il terzo gol dell'Inter su assist di Nicolò Barella. Sul finale, però, c'è gloria anche per il bosniaco ex Roma che segna alla prima ufficiale con la maglia dei milanesi.

87' Dzeko chiude i conti e firma il primo gol ufficiale con i nerazzurri

74' Dopo un bel tiro di Dzeko respinto ancora da Sirigu, Vidal mette a segno il 3 a 0 per l'Inter su assist di Barella

70' Sirigu ancora miracoloso: salva un gol fatto di Dkezo su incornata con una parata magistrale

55' Calhanoglu firma la doppietta ma l'arbitro Marini annulla ancora per fuorigioco

45' Inizia la seconda frazione del match tra Inter e Genoa

47' pt Perisic segna, ma è in fuorigioco, come confermato anche dal Var

24' Edin Dzeko colpisce la traversa

14' Hakan Calhanoglu dalla distanza si presenta così ai tifosi nerazzurri: è già 2-0 per l'Inter di Simone Inzaghi

12' Sirigu nega il raddoppio a Brozovic

6' Skriniar di testa sblocca il risultato e segna il primo gol della Serie A 21/22 su assist di Calhanoglu. Ok dopo il check del Var

1' Marini fischia il calcio d'inizio della stagione 2021/22, Inter e Genoa apre il campionato con i tifosi

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon.