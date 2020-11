Non è stata la prima volta: anche per questo all'Inter hanno dato fastidio le dichiarazioni di Eriksen che giovedì, dal ritiro della sua Nazionale, si è scagliato contro Antonio Conte. «Le cose non stanno andando come avevo sognato - ha raccontato - Ma è l'allenatore che decide chi gioca. I tifosi mi vorrebbero più spesso in campo, lo vorrei anche io, ma da giocatore rispetto l’idea del tecnico che è diversa». Il rapporto tra il manager salentino e il fantasista danese resta molto teso. Acquistato lo scorso gennaio per circa 20 milioni di euro, l'ex Spurs si aspettava di giocare con maggior continuità e di diventare con il tempo un punto di riferimento dello scacchiere nerazzurro. Ma nonostante il cambio di modulo testato da Conte, in questa stagione Eriksen è sempre stato sostituito. Solo quattro poi le partite da titolare. Il divorzio appare quindi inevitabile, anche se non sarà facile per la società nerazzurra trovare una formula soddisfacente. Tra l'altro Eriksen guadagna circa 8 milioni netti all'anno ed è disposto a lasciare Milano solo per una società di prima fascia. La scorsa estate, l'agente del jolly danese ha avuto contatti con il Borussia Dortmund, il Psg e lo United. Risultano sondaggi anche con l'Arsenal e il Psg, ma l'ad Marotta non vuole fare sconti e per questo lo ha offerto anche al Bayern e all'Hertha Berlino nell'ambito di uno scambio.

