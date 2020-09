Inter-Fiorentina 1-1 Diretta: pareggia Lautaro nel recupero del 1° tempo

Debutto stagionale per l'Inter di Conte che, a San Siro, sfida la Fiorentina di Iachini vittoriosa all'esordio in campionato contro il Torino. Il tecnico nerazzurro esclude il neo acquisto Hakimi, in panchina per far posto a Young nonostante un pre-campionato disputato tutto da titolare. In panchina, ma si sapeva, anche Vidal arrivato a Milano da pochi giorni. Dal primo minuto invece Perisic, reduce dalla parentesi vincente al Bayern.

Le formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen, Lukaku, Lautaro. All: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame. All: Iachini

