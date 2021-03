Serie A, l'Inter presenta il nuovo logo: «I M Inter». Verrà utilizzato dalla prossima stagione

L'Inter presenta il nuovo logo e rinsalda il suo legame con la città di Milano. Che continua ad essere, insieme allo spirito internazionale del club, l'essenza stessa della squadra. Il nuovo logo verrà utilizzato a partire dalla stagione 2021/22, ed è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le inziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull'espressione «I am», dall'inglese «Io Sono». L'Inter rinnova quindi la propria visual identity per aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica, per raggiungere target globali e diversificati per fasce d'età, affermandosi come icona culturale oltre che sportiva. L'obiettivo del club è rendere il brand Inter riconoscibile non solo per i tifosi, ma anche a un pubblico più giovane e internazionale, che si identifica nei valori di inclusione, un aspetto culturale fondamentale nell'Inter. Il logo attuale verrà utilizzato sulle maglie fino al termine del campionato, per poi essere sostituito con l'avvento della nuova stagione sportiva dalle nuove linee.

La grafica

l nuovo logo si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del Club, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell'era dell'intrattenimento. Il focus è sulle lettere "I" e "M", mantenute nella disposizione ideata da Muggiani e coronate dal classico doppio cerchio come da tradizione nerazzurra. Le lettere F e C rimangono invece nel nome e nell'identità del Club: Fc Internazionale Milano. La grafica del logo viene così alleggerita e, concettualmente, vengono ampliati gli ambiti in cui l'Inter potrà svilupparsi: Football Club ma non solo.

I colori

I colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi. La realizzazione del nuovo logo è stata affidata al team Bureau Borsche, uno dei più importanti graphic design studios a livello internazionale. La nuova identità visiva del Club viene raccontata attraverso una raccolta di scatti fotografici che accompagnano la narrazione dell'espressione «I M», «Io Sono», nata con l'obiettivo di contestualizzare la nuova identità visiva dell' Inter attraverso un linguaggio contemporaneo: «I M Football Club Internazionale Milano».

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

La narrativa

L'espressione «I Am» viene utilizzata per comunicare in modo diretto i valori e l'attitudine del Club ma diventa anche il modo per descrivere l'essenza di ogni tifoso interista senza nessuna distinzione. La narrativa «I M» è il risultato di un viaggio tra gli angoli di Milano, città che condivide con l'Inter una componente storica molto forte, simbolo di tradizione e innovazione, cultura e stile e basa il suo futuro sui propri valori e sul proprio carattere. La narrativa ha inoltre coinvolto personaggi dello sport, dell'intrattenimento e della cultura che hanno prestato il proprio volto al racconto di questo importante cambiamento.