Diretta Inter-Cremonese, formazioni ufficiali: Inzaghi con il tandem Dzeko-Correa, torna Calhanaglu

L'Inter per riprendere la marcia interrotta contro la Lazio. La Cremonese per conquistare i suoi primi punti in campionato. Il match di San Siro mette di fronte due squadre arrabbiate, vogliose di riscatto, pronte a darsi battaglia in campo. L'Inter dovrà fare a meno dell'infortunato Lukaku, che sarà sostituito da Dzeko. La formazione allenata da Alvini invece punta in attacco sul tandem composto da Dessers e Okereke.

SEGUI QUI LA DIRETTA

Inter-Cremonese, formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel, Ascacibar, Quagliata; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.