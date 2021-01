Inter, Conte: «Vogliamo continuare la nostra striscia positiva»

L’Inter riparte dalle sette vittorie di fila in campionato conquistate alla fine del 2020. I nerazzurri ridanno la caccia al Milan capolista, ripartendo dalla sfida di San Siro contro il Crotone: «C’è l’incognita sosta, ma vogliamo continuare così», ha detto Antonio Conte.

Partita. «Affrontiamo una squadra galvanizzata dall'aver chiuso l'anno passato con una vittoria sul Parma. Bisognerà fare molta attenzione. Ripartire dopo le feste è sempre una grande incognita, ma sappiamo dell’importanza di continuare nella nostra serie positiva».

Obiettivo. «Dobbiamo confermarci tra le squadre che devono provare a vincere. Non dobbiamo lanciare nessun messaggio, solo essere credibili».

Vertice con il club. «Abbiamo il dovere di credere, essendo nell’Inter, che dobbiamo lottare fino alla fine per il massimo. Sugli incontri con la società è giusto che rimangano privati e che ci sia rispetto nei confronti di tutti».

Gap Juventus. «Quello che è emerso è che il campionato è equilibrato, ogni partita la devi sudare per vincere. Non ci sono gare facili. Alla fine emergeranno dei valori importanti come il lavoro, l’organizzazione. Cose che portano a primeggiare e vincere».

