Inter, Conte verso l'addio: «Non voglio un altro anno così, io e il club idee diverse. Devo pensare alla mia famiglia»

Gelo Conte dopo la sconfitta in finale di Europa League. Il tecnico va verso l'addio dall'Inter. «Sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato l'opportunità, per fare un'annata bella e un percorso bello. Ma al tempo stesso è stata una stagione dura, a tutto c'è un limite». Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia. «Non c'è nessun rancore - aggiunge Conte ai microfoni di Sky Sport -. È una questione di punti di vista, di situazioni affrontate e che non mi sono piaciute. Io ho una famiglia, devo capire le priorità. Se alcune situazioni devono influire sulla famiglia non va più bene». Decisivo l'incontro con il presidente Zhang. Ma difficilmente la frattura sarà ricomposta. L'Inter, comunque, non ha intezione di licenziarlo. Dipende molto dalle richieste di Conte, che vorrebbe una rivoluzione all'Inter, e non solo a livello tecnico. E il club non sembra disposto ad accogliere le sue richieste. Conte, comunque, ha ancora due anni di contratto (molto ricco). Se le parti dovessero lasciarsi, l'alternativa a Conte sarebbe Allegri.

Ultimo aggiornamento: 08:13

