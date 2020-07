Inter-Bologna 1-0 La Diretta Sblocca Lukaku dopo 22 minuti

Ultimo aggiornamento: 17:40

Seconda gara casalinga consecutiva per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi affronta il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e vice di Mancini tecnico nerazzurro. I padroni di casa nel turno giocato in mezzo alla settimana hanno umiliato il Brescia rifilandogli un tennistico 6-0, e puntano i 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto; pareggio casalingo invece per gli emiliani, bloccati in casa sull'1-1 dal gagliardo Cagliari delle ultime partite di campionato.(3-4-1-2) Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij; Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Domínguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. MihajlovicL'Inter ha raccolto 3 vittorie nelle ultime 4 di campionato in casa, pareggiando solo nel rocambolesco 3-3 col Sassuolo; in totale, 15 gol fatti e ben 6 subiti. Il Bologna ha vinto 3 delle ultime 4 partite lontano dal Dall'Ara: a Ferrara, a Roma contro i giallorossi e a Genova con la Sampdoria; tra le ultime 2, la sconfitta nella capitale ma contro la Lazio.