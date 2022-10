Diretta Inter-Barcellona 1-0 al 45', Calhanoglu firma il vantaggio nerazzurro

Messe da parte le delusioni del campionato, dove contro la Roma è arrivata la quarta sconfitta dopo otto giornate, per l'Inter è giunto il momento di ritrovarsi in Champions. A San Siro arriva il Barcellona nel terzo turno della fase a gironi. Il Bayern Monaco comanda il gruppo C a punteggio pieno con sei punti: i nerazzurri e i blaugrana si scontreranno per il secondo posto, in una gara che costituirà il primo crocevia in ottica qualificazione. L'Inter ha vinto solo 2 delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona, che anche in Liga viaggia a gonfie vele: 19 punti in 7 partite per il primo posto in classifica. Nella formazione di Inzaghi spazio a Onana e Correa. Xavi abbandona l'idea di difesa a tre. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Segui qui l'incontro in diretta

Ore 20:56 A San Siro risuona l'inno della Champions

Ore 20:46 Termina il riscaldamento

Ore 20:22 Riscaldamento in corso

Ore 19:45 Anche il Barcellona è allo stadio, tra poco le formazioni ufficiali

Ore 19:36 L'Inter è arrivata a San Siro

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Pedri, Busquets; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Dove vedere Inter-Barcellona in tv e streaming

Inter-Barcellona sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5. La sfida sarà visibile anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 252 (canale 252) e in Ultra HD su Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sulle piattaforme SkyGo e NOW TV.