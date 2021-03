Inter-Atalanta, diretta dalle 20.45. Le formazioni: c'è Vidal, fuori Muriel

Inter e Atalanta inseguono i propri sogni. I nerazzurri di Milano quelli di scudetto, quelli bergamaschi un posto Champions. Con queste premesse si gioca Inter-Atalanta, posticipo che chiude la giornata di Serie A a San Siro. Conte ha la squadra più in forma e arriva da sei vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di prendersi la testa della classifica e lo scettro di favorita. Gasperini, in attesa del ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, ha bisogno di tre punti per riscavalcare la Roma e riprendersi il quarto posto.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All.: Gian Piero Gasperini.

Ultimo aggiornamento: 19:40

