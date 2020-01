Inter-Atalanta La Diretta dalle 20.45 Le formazioni: Conte si affida a LuLa

Ultimo aggiornamento: 18:51

Va in scena a San Siro uno dei tanti big match di questa 19esima giornata di campionato, la partita tra Inter e Atalanta. I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione esaltante, che li porta a giocarsi oggi il titolo di campione di inverno partendo alla pari con Juventus; indimenticabile anche l'annata degli orobici, al momento quinti a 34 punti, qualificati agli ottavi di Champions League e reduci da due 5-0 casalinghi consecutivi ai danni di Milan e Parma.Sono 20 i punti conquistati in casa dall'Inter in questo campionato, sui 45 che in totale i milanesi contano in classifica; i bergamaschi, dal canto loro, hanno racimolato 18 punti su 34 lontano da Bergamo. Atalanta a mani basse miglior attacco della Serie A, con 48 gol realizzati fin qui, ben 8 in più della Lazio, seconda in questa speciale classifica.1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All. Conte95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10Gomez, 88 Pasalic; 72 Ilicic. All.: Gasperini.