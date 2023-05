Inter, 3-2 all'Atalanta: con Lukaku, Barella e Lautaro Martinez c'è il sorpasso alla Lazio. Inzaghi è in Champions

L’Inter batte l’Atalanta e sorpassa la Lazio al secondo posto, qualificandosi aritmeticamente alla prossima Champions, al di là di come andrà la finale di Istanbul contro il Manchester City del 10 giugno.

Serviva un punto, ne sono arrivati tre, dopo 25’ stellari. Segna Lukaku dopo 39’’, raddoppia dopo Barella dopo 3’. E la gara sembra già finita. La Dea, però, si riprende e impensierisce i nerazzurri. Perché prima è Pasalic a impensierire Onana, poi è Koopmeiners ad andare al tiro, ma il suo tentativo è debole. Il gol della Dea è nell’aria e, infatti, lo sigla Pasalic, che risolve al meglio una mischia in area.

Nella ripresa cresce sempre di più l’intesa tra Lautaro Martinez e Lukaku e non sarà facile per Inzaghi lasciare fuori Dzeko per la finale di Istanbul. La Dea subisce le iniziative degli avversari. Sportiello devia in angolo una conclusione di Calhanoglu, ma non può nulla quando Lautaro Martinez sigla il 21° gol in campionato. Un’azione avviata d Lukaku, con Brozovic che ha consegnato il pallone all’argentino, che continua il duello a distanza con Osimhen per vincere la classica cannonieri.