Inter-Atalanta 1-0, decide il gol di Darmian: Inzaghi in semifinale aspetta una tra Juventus e Lazio

È l’Inter a volare in semifinale, vincendo a San Siro contro l’Atalanta. Decide Darmian, che consacra la sua bella stagione con un sigillo prezioso. La Dea esce dalla Coppa Italia, pagando un atteggiamento troppo timido nel primo tempo. Gian Piero Gasperini, preservando forse la rincorsa Champions in campionato, lascia a riposo sia Lookman sia Hojlund. Giocano Pasalic e Zapata.

Roma, quattro gare a febbraio per spiccare il volo (con l'incognita Coppe)

Inter in semifinale

Ma è l’Inter a fare il match e adesso nella doppia semifinale affronterà la vincente di Juventus-Lazio, gara in programma giovedì 2 febbraio. Il primo tiro è di Barella, ma il centrocampista trova Musso sulla sua strada. L’Inter cresce con il passare dei minuti: Calhanoglu manda sopra la traversa, Scalvini anticipa Lukaku su un insidioso cross di Dumfries dalla destra e ancora Calhanoglu centra il palo. Pochi secondi prima dell’intervallo, l’Atalanta si divora il vantaggio. Maehle dà un’ottima palla a Zapata, lasciato inspiegabilmente da solo in area, ma il colpo di testa del colombiano finisce sopra la traversa. Così come a inizio ripresa, quando Onana esce a vuoto, sul pallone si avventa Maehle, che non inquadra però lo specchio della porta. La Dea fa entrare Lookman e Hojlund per Pasalic e Zapata, ma è l’Inter a passare in vantaggio. Scambio veloce Calhanoglu-Lautaro Martinez, con l’argentino che appoggia a Darmian, bravo ad allargarsi e battere Musso con un tiro di sinistro. È un duro colpo per l’Atalanta che reagisce con una conclusione di Lookman, parata da Onana, ma la squadra di Simone Inzaghi non si fa sorprendere. E festeggia la semifinale di Coppa Italia, il miglior biglietto da visita per il derby con il Milan di domenica 5 febbraio.