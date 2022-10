Inter vola agli ottavi di Champions: 4-0 al Viktoria Plzen, Mkhitaryan e Dzeko (doppietta). Poi San Siro esplode per Lukaku

È la festa dell’Inter, che batte 4-0 il Viktoria Plzen e vola agli ottavi senza dover aspettare la gara del Barcellona contro il Bayern Monaco. Serviva una vittoria ed è quella che è arrivata in un San Siro stracolmo di felicità. Segnano Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e Lukaku e Simone Inzaghi festeggia il passaggio del turno per il secondo anno di fila. Niente male per il tecnico nerazzurro, che nell’estate 2021 ha detto addio alla Lazio per vivere una nuova avventura. Al primo anno in nerazzurro ha conquistato gli ottavi di Champions, la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia ed è arrivato a -2 dal Milan. Adesso ha già centrato il primo obiettivo stagionale nel girone più difficile e tortuoso di questa Champions.

La partita

L’Inter vince giocando bene e adesso punta alla rimonta in A. Mkhitaryan è ispirato, così come lo è Dzeko. Ed è proprio l’armeno a sbloccare il risultato con un colpo di testa, finalizzando un cross morbido di Bastoni. Per Stanek, che qualche istante prima si era superato su Dimarco, non c’è nulla da fare. Passano 7’ e i nerazzurri raddoppiano: Barella per Dimarco, cross teso e gol di Dzeko. Nella ripresa è un monologo dell’Inter. Il Viktoria Plzen non riesce a rientrare in partita. Arranca e ha poche idee. Tanto che i nerazzurri nel giro di 12’ sfiorano due volte il tris, mentre San Siro acclama Lukaku che inizia il riscaldamento.

Prima è Mkhitaryan che va al tiro, dopo un doppio tacco di Barella e Lautaro Martinez, e colpisce il palo esterno, poi è l’attaccante argentino a impegnare Stanek. Ma a fare il terzo è ancora Dzeko, che riceve gli applausi a bordocampo di Romelu, che torna in campo dopo due mesi e segna in meno di cinque minuti. E per lui ora inizia una duplice missione: riportare in alto l’Inter in campionato e presentarsi in forma per il Mondiale che giocherà con il Belgio tra meno di un mese.