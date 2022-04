Fiorentina, stagione finita per Castrovilli: lesione del legamento crociato

Brutta notizia per Castrovilli e la Fiorentina. Il giocatore termina la sua stagione dopo il brutto infortunio riportato nel match contro il Venezia. Ecco il comunicato del club viola: «Acf Fiorentina -si legge sul sito- comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell'infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso. Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni»

Italiano: «Ho parlato con Castrovilli, perdiamo uno dei più in forma»

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus e subito dopo l'annuncio dello stop di Castrovilli, parla il tecnico Italiano. «Purtroppo è un infortunio grave, perderemo uno dei più in forma. Ci ho parlato, capita anche ai migliori». Lo dice l'alleantore della Fiorentina prima della semifinale di Coppa Italia: «Dispiace per Castrovilli, rientrerà come prima, con calma e pazienza riuscirà a tornare quello di prima. Lo aspettiamo a braccia aperta».