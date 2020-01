Incidente in auto per l'ex Samp Romero: distrugge la supercar da 200 mila euro a Manchester

Dopo aver perso ieri contro il Liverpool in Premier League, pur guardando la partita dalla panchina, l'ex portiere della Sampdoria, Sergio Romero, ha vissuto una mattina di paura. Tanto spavento ma - per fortuna - nessuna conseguenza per l'estremo difensore adesso in forza al Manchester United, Sergio Romero, vittima di un incidente d'auto.

Auto da 200 mila euro

Il portiere argentino è rimasto coinvolto in uno scontro stradale con la suafinita fuori strada. L'incidente occorso all'estremo difensore è avvenuto nei pressi del centro sportivo dela Carrington. Distrutta la sua auto, dal valore di 200 mila euro.

