Investiti in bici da un'auto pirata: muore a 16 anni Manuel Lorenzo Ntube, promessa del Calcio Padova

Gravissimo incidente a Ferrara: investiti da un suv mentre erano in bici, Manuel Lorenzo Ntube di 16 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera, 30 novembre, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente. È un ferrarese di 37 anni che dopo un primo momento ha deciso di costituirsi tre ore dopo.

Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. È successo intorno alle 22, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cona e si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

Manuel Lorenzo era una promessa del Calcio Padova, giocava nelle giovanili Under 17 con il ruolo di difensore. La società ha espresso il proprio cordoglio verso la famiglia. Era un calciatore stimato e prestante, i tifosi apprezzavano le sue capacità. Manuel frequentava l'istituto Einaudi di Ferrara, città dove abitava con la famiglia.