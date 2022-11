Lazio, altri esami per Immobile: «Per il Monza non lo so. Derby? È andata bene così»

Neanche il tempo di godersi la vittoria del derby che Immobile è tornato subito in Paideia per un nuovo controllo al bicipite femorale della coscia sinistra. Fermo dallo scorso 16 ottobre per uno stiramento di secondo grado, il bomber della Lazio freme per tornare in campo. Sta svolgendo un programma di riabilitazione misto tra palestra e campo a Formello e oggi incrocia le dita per un possibile via libera che resta in caso più probabile per la Juventus domenica. L'attaccante si è recato stamani alle 8:30 circa presso la clinica di riferimento biancoceleste. «Per il Monza non lo so», ha risposto ai cronisti presenti, aggiungendo poi due battute sul derby: «Troppo poco è durato, ma è andata bene così». Nel pomeriggio ci saranno ulteriori novità in merito alle sue condizioni.