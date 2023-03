Immobile infortunato, a rischio il derby Lazio-Roma: ecco come sta il centravanti di Sarri

Niente da fare, l’incubo continua. Immobile dopo aver saltato l’allenamento di ieri lavorando in palestra, stamattina era atteso in Paideia per svolgere una risonanza. È sempre il flessore a tormentare il bomber della Lazio, che contro il Napoli ha stretto i denti procurandosi alla fine un altro stop muscolare. Per la quarta volta in stagione il capitano sarà costretto a fermarsi. Altra lieve lesione e derby fortemente a rischio a meno di clamorosi recuperi.

Lazio, altra tegola per Immobile

Una volta rientrato dal ko contro il Sassuolo si era predicata la calma dalle parti di Formello per Immobile, ma col passare delle gare quest’ultima è venuta meno. Contro la Fiorentina aveva giocato 19 minuti, seguiti dai 45 con la Juventus e i 68 di Verona. Dopodiché, nonostante gli impegni continui, Ciro non è praticamente più uscito dal campo. Ben 90 minuti contro Atalanta, Sampdoria e Napoli in campionato e al ritorno col Cluj in Conference, con Salerno e l’andata con i romeni uniche eccezioni (86’ e 61’).

I 507 minuti passati in campo sui 540 a disposizione sono stati deleteri per Ciro quindi, e con questa lesione c'è il forte rischio che, per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale, l'attaccante salti entrambi i derby di Serie A. Una notizia deleteria in un momento caldo sia per la corsa Champions che per il cammino europeo.