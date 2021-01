Ilicic incanta, l'Atalanta domina il Benevento al Vigorito con un netto 4-1

L’Atalanta non si ferma più e domina anche il Benevento vincendo 4-1 al Vigorito. In cattedra ci sale Josip Ilicic. Insegna calcio e confeziona il colpaccio dei suoi: si mette in proprio alla mezz’ora, poi gli bastano due minuti nella ripresa per propiziare le reti di Toloi e Zapata che annullano il pari di un generoso Benevento con Marco Sau. I padroni di casa di Inzaghi ci provano dopo un brutto primo tempo e per una ventina di minuti riescono anche a tenere testa all’Atalanta, ma Ilicic è in una di quelle giornate in cui è semplicemente immarcabile e quindi fa la differenza. Muriel chiude i conti con un’altra prodezza. Festeggia Gasp: è momentaneamente al quarto posto.

L’ATALANTA DOMINA. La squadra di Gasperini mette subito in chiaro le sue intenzioni: il pressing è feroce e comincia quasi a ridosso dell’area del Benevento. Toloi e Palomino salgono fino a metà campo e quindi De Roon e Freuler si spingono per conquistare la palla. Poi la consegnano ad Ilicic: salta avversari come birilli ed è sempre pericoloso. E’ lui a cercare Gosens al 2’ che di sinistro sfiora il vantaggio. Poi ha una grande chance pure Zapata di testa sempre su un’invenzione dello sloveno che al 31’ decide di mettersi in proprio. Errore di Foulon, Ilicic prende palla a destra, si accentra, supera Barba e brucia Montipò sfruttando pure la deviazione di Glik. Il suo show si arricchisce al 42’: colpisce il palo di sinistro. Montipò salva invece su Zapata e tiene in corsa il Benevento che riesce a distendersi soltanto un paio di volte sfruttando il grande lavoro di Lapadula.

SAU ILLUDE IL BENEVENTO, POI TOCCA AD ILICIC. Il Benevento ricomincia con maggiore determinazione. I sanniti festeggiano al 5’: l’errore di Romero su Dabo spiana la strada al cross dell’esordiente Pastina, scelto al posto di Foulon, per l’inserimento di Sau. Inzaghi comincia a crederci: chiede maggiore sacrificio ai suoi e sembra mettere in difficoltà l’Atalanta. Ma ci pensa Ilicic. Torna ad illuminarsi e il 3-1 diventa realtà: Toloi raccoglie la respinta di Montipò dopo la sua conclusione, Zapata sfrutta un assist perfetto. Gasperini sceglie Muriel nell’ultimo quarto d’ora: il colombiano ha due possibilità di arrotondare il risultato. Alla terza ci riesce: Ilicic scambia con Malinovski, taglio per Muriel che si inventa il 4-1 con un destro all’incrocio di rara bellezza.

Ultimo aggiornamento: 17:22

