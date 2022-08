Europa League, buon sorteggio per la Lazio: nel girone F il Feyenoord è l'avversario più temibile

Stavolta la Lazio vuole e può fare sul serio, dopo il quinto posto conquistato lo scorso anno. Riparte l'Europa League, abbandonata nell'ultima stagione ai sedicesimi dopo lo spareggio contro il Porto. Stavolta l'organico di Sarri è più ampio e Lotito sogna il colpaccio nel torneo. Nel sorteggio di Istanbul i biancocelesti finiscono nel gruppo F e pescano la finalista della Conference contro la Roma, il Feyenoord, squadra antipatica sì, ma rispetto a Tirana ha venduto Senesi e smontato mezza rosa. Dalla terza fascia arriva il Midtjylland, che ha appena cambiato guida tecnica, inserendo la rivelazione spagnola Albert Capellas Herms. C'è Onyedika in mezzo al campo, è tornato Pione Sisto. Il club danese ha affrontato il Napoli e l'Atalanta in Champions, non è un avversario comodissimo, ma la Lazio è di un altro livello. Completano il gruppo, gli austriaci dello Sturm Graz.

L'anno scorso andò decisamente peggio, per questo volare direttamente agli ottavi diventa quasi un obbligo. I ragazzi di Sarri si giocheranno il primato con il Feyenoord. E sorridono, pure perché stavolta eviteranno, almeno nella prima fase, trasferte complicate, anche dal punto di vista meteorologico-ambientale, che potrebbero minarne poi il cammino in campionato.